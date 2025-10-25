Une recette de filet d’omble chevalier du chef du restaurant Le Prélude à Saint-Vit

Dans les quartiers Planoise et Châteaufarine à Besançon, le manque de concurrence sur les offres fibre optique s’explique par une configuration technique héritée du déploiement initial du réseau par Free. Mais d’ici fin 2026, la mise à niveau du réseau dans cette zone et sa mutualisation complète permettront enfin à tous les opérateurs d’y proposer leurs services. Pour en savoir plus sur les raisons de cette situation et sur ce qui va changer concrètement dans les prochaines années, nous avons interrogé Nicolas Guillaume, dirigeant de Netalis, opérateur télécoms régional dédié aux entreprises basé à Besançon et présent depuis plusieurs années sur le réseau local dans cette partie du territoire bisontin...