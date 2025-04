Une voiture fait plusieurs tonneaux à Fournet-Blancheroche

Pour une raison qui n’a pas encore été communiquée, le véhicule a effectué plusieurs tonneaux avant de finir sa course 20 mètres en contrebas de la chaussée.

À bord, se trouvaient quatre jeunes hommes âgés de 19 à 22 ans, tous de nationalité suisse. Deux des occupants ont dû être extraits grâce à une technique de secours en milieu périlleux.

Au total, les trois personnes de nationalité suisse ont été légèrement blessées et transportées vers les hôpitaux de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Une autre personne, a été gravement blessée et héliporté par la Rega à l’hôpital de Bern. La gendarmerie nationale ainsi qu’un représentant de la commune étaient présents sur les lieux de l’accident.