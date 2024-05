Ne pas respecter les dates des vacances scolaires d’été peut engendrer des poursuites pénales...

Dans son courrier en date du 14 mai, Samuel Rouzet rappelle que la loi pour une école de la confiance qui a été promulguée en juillet 2019, établit l’instruction obligatoire pour chaque enfant de 3 à 16 ans. ”De cette obligation d’instruction résulte une obligation d’assiduité pour les enfants inscrits dans un établissement solaire”, précise-t-il.

De possibles poursuites pénales

Tout départ d’un élève avant la date des congés et/ou retour après la date de la rentrée des classes ”constitue un manquement à cette obligation et crée un préjudice scolaire et éducatif important à l’enfant absent, contraire à son intérêt et à la qualité de ses apprentissages”, souligne le directeur académique, avant de rappeler que ”ce manquement constitue une infraction qui fait l’objet d’un signalement à la justice. Le procureur de la République pourra ensuite engager à l’encontre des parents contrevenants des poursuites pénales.”

Samuel Rouzet demande à tous les parents d’élèves d’organiser leurs éventuels départs et retours de vacances en tenant compte des dates des vacances scolaires, soit du vendredi 5 juillet après les cours au dimanche 1er septembre 2024.