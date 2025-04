Valentigney : prolongation des travaux du pont de la Libération jusqu’au 18 avril 2025

Le Département du Doubs a engagé à partir du lundi 31 mars des travaux de maintenance du pont de la Libération situé à Valentigney, sur la RD 38E1 et franchissant le Doubs. Ces travaux d’un montant de 77 000 euros incluent la réfection des joints de dilatation et la reprise de maçonnerie au-dessus du Doubs. Ils sont intégralement pilotés par le Département du Doubs, qui en assure à la fois la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, tandis que leur réalisation est confiée à l’entreprise « Est Ouvrages ».

Initialement prévu du lundi 31 mars au vendredi 11 avril 2025, le chantier est prolongé jusqu’au vendredi 18 avril 2025 pour terminer les travaux sur les joints de dilatation, précise le Département dans un communiqué.

La circulation sera totalement interrompue du lundi 31 mars à 7h30, au vendredi 18 avril 2025 à 19h, Une déviation par le pont des Longines invite les usagers à emprunter la RD 38 rue des Graviers, rue Carnot, Grande Rue, Rue de Villedieu, et la RD 437 route de Beaulieu, dans les deux sens de circulation.

