Véhicules électriques : une nouvelle station de recharge rapide et ultra-rapide à Miserey-Salines

INFOS PRATIQUES • Depuis quelques temps, les conductrices et les conducteurs de véhicules électriques peuvent les recharger sur le parking de Carrefour à Miserey-Salines gâce à six bornes.

Atlante, société du Groupe NHOA dédiée à la création d’un réseau de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques, a récemment installé une station de recharge électrique. Positionnée près de la sortie de l’autoroute nationale N57, et plus précisément au long de la D108, dans une zone commerciale de Miserey-Salines, cette station propose trois bornes de recharge ultra-rapide de 300 kW et trois bornes de recharge rapide de 150 kW, dont un connecteur de recharge accélérée de 22 kW.



Les bornes sont accessibles depuis 12 places de parking et son opérationnelles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec paiement par carte bancaire.



”Avec la recharge rapide, les usagers peuvent atteindre 80% de charge en quelques minutes selon le modèle de leur véhicule, à partir de 0,54 euros par kWh pour les paiements par carte bancaire ou via l’application myAtlante (tarif susceptible de varier)”, explique Atlante dans un communiqué.

Autre alternative, les bornes Atlante sont accessible via plus de 30 applications de mobilité, connues sous le nom d'eMSP (Chargemap, Shell recharge, etc.). ”Ces applications offrent aux conducteurs la possibilité de localiser facilement les bornes de recharge Atlante, de s'authentifier, de suivre le temps et prix de la recharge, ainsi que de procéder au paiement”, précise la société. À noter que les tarifs peuvent varier en fonction de l'eMSP utilisé.

Infos +

Les bornes Atlante sont compatibles avec tous les standards et accessibles pour toutes les marques et tous les modèles de véhicules électriques.