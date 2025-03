Victoire impérative pour le BesAC à l'assaut du Pôle France

Nationale 1 (phase 2 ): BesAC - Pôle France, mardi à 20h au palais des sports de Besançon.



Recevoir le Pôle France représente toujours un moment très particulier dans une saison, car c'est l'occasion de voir à l'oeuvre nombre des espoirs du basket hexagonal biberonnés à l'INSEP, l'usine française à champions. On y a ainsi vu défiler nombre des meilleurs basketteurs français actuels dont un certain Victor Wembanyama...

Mais cette soirée de mardi aura aussi de particulier que le BesAC ne pourra s'autoriser de fantaisie. Après sa lourde défaite à Fougères (80-56), il y a nécessité d'engranger encore des victoires, sur les 9 matches au programme de cette phase 2, pour assurer le maintien en N1. En clair, dans son rôle de favori contre le pôle France, car il sera favori, le BesAC n'aura pas le choix : victoire impérative, ou autrement formulé, échec interdit !

Cette équipe du Pôle France pilotée par François Peyronnet, un coach référencé, est toujours capable de bons coups. Laurent Kleefstra a naturellement cerné son potentiel. Ce qui lui fait dire : " c'est un match important, prioritaire dans notre quête de maintien. Il faudra notamment ne pas leur offrir de jeu rapide et cela passera par une bonne discipline offensive qui nous a fait tant défaut à Fougères ". Et d'ajouter : " le second point crucial sera le contrôle du rebond."

Quentin Hanck incertain

Bien évidemment, le coach bisontin est revenu sur cette lourde défaite subie vendredi dernier à Fougères : " on a fait dimanche matin un très long retour video de sorte à mettre tout le monde devant ses responsabilités " et donc essayer de remettre aussi chacun la tête à l’endroit.

Après un revers à Angers, le BesAC avait réagi de belle et fière façon contre Lorient, victoire à l'appui. On n'en attend pas moins ce mardi contre le Pôle France. Reste à connaître l'état physique des troupes qui, face à cette succession de matches à vitesse grand V, est soumise à rude épreuve. On le sait, le capitaine Quentin Hanck souffre d'un genou qui l'a rendu inopérant contre Fougères. Le rythme infernal de ce mois de mars ne lui permet guère de bien récupérer. À voir dans quel état il sera mardi soir sur le parquet du Palais des sports.

Le groupe bisontin : Pouye, Eliezer-Vanerot, Hanck (cap.), Buzer, Maillot, Mercé-Guyot, Magassa, Kovac, Falzon, Boyer, Juenot, Djedje. Coach : Laurent Kleefstra. Assistante : Raphaël Pegeot.

Les chiffres

Attaques : BesAC : 74,6 pts. Pôle France : 69,3 pts

Défenses : BesAC : 77,3 pts. Pôle France : 81,8 pts.

Les matches et le classement : https://resultats.ffbb.com/championnat/b5e621201a6b.html?r=200000002866987&d=200000003011458&p=6

(Communiqué)