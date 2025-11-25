Violences conjugales : la Banque postale généralise l’ouverture de compte en 24 h pour les victimes

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, La Banque postale annonce l’extension nationale de son dispositif d’accompagnement bancaire destiné aux femmes victimes de violences conjugales. Cette mesure, présentée dans un communiqué daté du 24 novembre, sera désormais disponible dans plus de 3.000 bureaux de poste.

L’établissement déclare vouloir offrir une réponse concrète aux situations d’urgence : l’ouverture d’un compte bancaire en bureau de poste dans les 24 heures suivant un rendez-vous, un dispositif conçu "afin de permettre aux victimes de retrouver rapidement une indépendance financière". Cet accompagnement, mené en partenariat avec un réseau d’associations spécialisées, s’inscrit dans la continuité des actions du groupe La Poste en faveur de la lutte contre les violences familiales.

Selon l’Observatoire des violences conjugales de la Fédération nationale Solidarité Femmes, cité dans le communiqué, 24 % des appelantes au 3919 déclarent être victimes de violences économiques. Sans compte personnel ou sans accès à leurs ressources, beaucoup se trouvent dans l’impossibilité de quitter leur domicile.

Un dispositif confidentiel et de proximité

La Banque postale confirme que la généralisation du programme repose sur une procédure accélérée, simplifiée et confidentielle, visant à lever les freins financiers à la mise en sécurité. Le dispositif prévoit notamment :

l’orientation des personnes victimes de violences conjugales par des partenaires associatifs vers le bureau de poste de proximité ;

une prise en charge personnalisée qui garantit la confidentialité avec, par exemple, la possibilité d’envoyer la carte bancaire à une adresse sécurisée.

Par ailleurs, un plan de formation spécifique est déployé auprès des conseillers bancaires pour les sensibiliser à l’accueil de cette clientèle particulièrement vulnérable.

Une expérimentation déjà menée dans cinq régions

Le programme a été testé depuis début 2025 dans 32 bureaux de poste répartis dans cinq régions : Hauts-de-France, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Provence–Alpes–Côte d’Azur et Corse. Il a été co-construit avec plusieurs partenaires, dont la Fédération Nationale des CIDFF – Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles.

En 2026, l’initiative sera davantage diffusée auprès des associations, en collaboration étroite avec la Fédération nationale Solidarité Femmes, gestionnaire du numéro d’écoute 3919, ainsi qu’avec les membres du Club de l’Initiative pour l’inclusion financière.

Un engagement porté également en interne

Le groupe La Poste rappelle qu’il mène en parallèle un panel d’actions internes pour accompagner ses propres collaboratrices victimes de violences conjugales, prolongeant ainsi sa politique de soutien envers les publics vulnérables. Sandrine Pierrot, directrice générale de la Banque de détail de la Banque postale, souligne l’esprit de cette initiative : "En permettant aux victimes de violences conjugales un accès rapide à un compte bancaire personnel, La Banque Postale est fidèle aux valeurs d’inclusion et de solidarité qui sont au centre de sa politique d’accompagnement des clientèles vulnérables. […] Notre établissement peut offrir aux victimes, partout en France, un accompagnement personnel et de proximité, en bureau de poste, pour les aider à retrouver l’autonomie financière nécessaire pour sortir de leur situation d’urgence."