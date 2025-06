VivaTech 2025 : une collaboration scientifique entre la Bourgogne Franche-Comté et le Québec annoncée

Du 11 au 14 juin 2025, le salon technologique VivaTech, de dimension internationale, se tient à la porte de Versailles à Paris. Cette année, le Canada est mis à l’honneur. Des liens entre organismes français et canadiens vont donc se nouer, dont la signature annoncée d'une collaboration scientifique entre Cap Solar, entreprise québécoise, et l’Institut supérieur de l’automobile et des transports en Bourgogne-Franche-Comté.

VivaTech est aujourd’hui l’un des grands rendez-vous de la tech mondiale. Pour cette neuvième édition, il est placé sous le signe de la coopération internationale et de l’innovation durable, et met à l’honneur le Canada. Dans ce contexte, de nombreux partenariats ont été annoncés entre structures françaises et québécoises.

Une connexion entre le Québec et la Bourgogne Franche-Comté

Parmi les membres de ce grand projet de collaboration, porté par le Corridor France-Québec du C3E (Centre d’excellence en efficacité énergétique, organisme canadien), figure Jean-Claude Lagrange, conseiller régional de Bourgogne Franche-Comté et président de l’Agence économique régionale de Bourgogne Franche-Comté. Des initiatives transatlantiques entre le Québec et la région pourraient donc émerger.

Une première collaboration est déjà annoncée entre Cap Solar (entreprise québécoise) et l’Institut supérieur de l’automobile et des transports (ISAT), basée à Nevers. L'ISAT est une école publique d’ingénieurs, entièrement tournée vers l’automobile et les transports. Cap Solar est une start-up qui propose des systèmes de panneaux solaires intégrés aux véhicules (véhicules à basse vitesse, véhicules commerciaux, bateaux). Une technologie qui permet de recharger partiellement les batteries de ces véhicules électriques. Les deux structures vont signer, à VivaTech, une collaboration scientifique, afin d'allier leurs compétences et leurs savoirs.