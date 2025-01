Voeux aux agents : Fagaut accuse Vignot de ”censure”, le cabinet de la maire répond

Dans un communiqué du 6 janvier 2025, Ludovic Fagaut, président du groupe d’opposition au conseil municipal, Besançon maintenant, affirme être ”censuré” par la maire, Anne Vignot. Pourquoi ? Parce qu’il ne peut plus envoyer de mail de ”bonne année” aux agents de la municipalité et de l’agglomération. Un courrier explicatif avait pourtant été adressé à tous les chefs de groupe en septembre dernier…

Dans son communiqué, Ludovic Fagaut écrit : ”Les Bisontins doivent savoir jusqu’où va la censure de madame Vignot”. Une expression radicale derrière laquelle se cache une dénonciation sur la non possibilité d’envoyer un mail de voeux aux agents de la Ville, de Grand Besançon Métropole et du CCAS. ”En cette période de vœux, où devraient régner la concorde et le respect, nous sommes bâillonnés dans notre liberté d’expression en tant qu’élus notamment à l’égard des agents que nous estimons et dont nous saluons le travail”, souligne l’élu.

Il raconte que ”jusqu’à présent, aucune difficulté n’avait jamais été rencontrée pour envoyer un mail de vœux aux agents. Pourtant, cette année, des consignes ont été données aux services informatiques pour bloquer nos envois.”

Le 2 janvier 2025, les élus de Besançon maintenant ont tenté d’adresser un mail aux agents, mais celui-ci a été refusé. ”Les services informatiques, suivant des consignes claires, nous ont demandé de nous rapprocher du cabinet de madame le Maire ce que nous avons fait dans l’heure suivante.” Le 6 janvier, ”ni la directrice de cabinet ni le directeur de cabinet n’ont répondu et notre mail est toujours en attente d’envoi”, assure Ludovic Fagaut qui dénoncer ”fermement cette censure orchestrée qui illustre une fois encore la dérive autoritaire de la majorité municipale.”

Ludovic Fagaut ”fait mine de découvrir les règles d’utilisation des listes de diffusion interne”

Nous avons contacté l’entourage de la maire de Besançon pour en savoir plus. En réponse, l’attachée de presse d’Anne Vignot, Cécile Prudhomme, indique être ”étonnée” de la réaction de Ludovic Fagaut ”qui fait mine de découvrir les règles d’utilisation des listes de diffusion interne de nos institutions alors que déjà le 20 septembre 2024, le directeur général des services a dû envoyer un rappel à tous les présidents des groupes politiques sur l’utilisation de ces listes internes”. Un mail dont nous avons pu prendre connaissance.

L’attachée de presse explique également que ces listes internes sont ”à vocation strictement professionnelle pour transmettre aux agents des éléments tenant à la bonne marche de l’administration, afin de leur permettre de remplir leurs missions quotidiennes.”

Enfin, Cécile Prudhomme ajoute que ”ce message n’avait d’ailleurs fait l’objet d’aucune réaction de la part des présidents de groupe.”