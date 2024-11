Zéro Déchet Besançon recherche des traileurs engagés

En 2019, Zéro Déchet Besançon a rejoint la campagne de Zero Waste France sur le thème du sport, "Zero Waste Sport". : "L’idée est de mobiliser les sportives et sportifs ainsi que les organisateurs d’événements autour des pratiques zéro déchet, zéro gaspillage. En 2024, nous avons lancé notre première promotion "Zero Waste Sport" afin de former des personnes aux enjeux écologiques. Six personnes y ont pris part", nous est-il précisé.

Vous habitez sur le territoire du Grand Besançon Métropole ? Zéro Déchet Besançon propose un accompagnement sur toute l’année 2025 avec diverses actions :

Calcul bilan carbone

Organisation de fresque (climat, déchets et mobilités)

Organisation de sortie Train / Trail

Participation à des courses locales (Trail N Loue, Ekiden)

Participation à des stands de recyclerie sportive

Boucle de messagerie pour poser vos questions à nos bénévoles

Partage de vos engagements

Plaidoyer vers des organisations de trail

Option : participation aux sorties trail-plogging du mercredi

D’autres actions pourront être mises en place à l’initiative de l’équipe !

Envoyez un message de présentation et votre motivation à cette adresse : besancon@zerowastefrance.org