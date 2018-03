Accès aux soins, formation, rémunération… Les orthophonistes redescendent dans la rue le 29 mars

Plusieurs syndicats (FNO, FOF, CGT, FO, UNA, CFTC, FNEO, SUD et UNADREO) appellent les orthophonistes et étudiants orthophonistes à manifester jeudi 29 mars 2018 à Besançon. Pourquoi ? "Maintenir l'accès aux soins orthophoniques pour tous les patients sur l'ensemble du territoire et pour former correctement les orthophonistes de demain".