Covid-19 : nouvelle campagne de vaccination pour les plus âgés et les plus à risque

Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19, ciblée sur les plus âgés, au-delà de 80 ans, et les personnes immunodéprimées quel que soit leur âge, démarre en France lundi 15 avril 2024.

L'objectif reste de "protéger les plus fragiles susceptibles de développer des formes graves et de présenter des complications sévères", avait indiqué en février le ministère de la Santé.

Où se faire vacciner ?

La vaccination pour les résidents est organisée au sein des EHPAD et des USLD. Les personnes à domicile peuvent quant à elles s’adresser à leur professionnel de santé de proximité : médecin, pharmacien, infirmier, sage-femme, chirurgien-dentiste, biologiste.

L'importance des gestes barrières

En complément de la vaccination, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté rappelle les gestes simples de prévention à appliquer au quotidien :

Laver très régulièrement ses mains au savon et à l’eau ou avec un gel hydro-alcoolique,

Aérer les pièces de son logement,

Se couvrir le nez ou la bouche quand on tousse ou on éternue,

Porter un masque lorsqu’on a de la fièvre, que l’on tousse ou éternue, et dans les lieux clos à forte promiscuité.

Les vaccins pour la campagne de printemps

La Haute autorité de santé (HAS), sollicitée par le ministère, s'était prononcée cet hiver pour "une campagne de vaccination de printemps contre le Covid-19 pour les personnes de 80 ans et plus, ainsi que des résidents d’Ehpad/USLD (unités de soins de longue durée) et des personnes immunodéprimées", du 15 avril au 16 juin.

Toute autre personne souhaitant un rappel pourra cependant y prétendre gratuitement, à condition de respecter un délai de trois mois après sa dernière injection ou infection au Covid.

Les vaccins pour la campagne de printemps seront, en première intention, celui de Pfizer/BioNTech (à ARN messager) ciblant le variant Omicron XBB.1.5 ou, en deuxième intention, celui de Novavax (à protéine recombinante).

La HAS avait aussi recommandé de prévoir une extension jusqu’au 15 juillet "si la situation épidémiologique le justifie".

La campagne d'automne-hiver ciblait essentiellement les plus de 65 ans, les personnes vulnérables, atteintes de comorbidités, les femmes enceintes, les résidents d'Ehpad ou encore les individus au contact de personnes fragiles.

