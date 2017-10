Atelier 88 à Besançon : une boutique au concept unique en Franche-Comté...

Atelier 88 est spécialisé dans l'art végétal et floral intemporel. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des plantes et des fleurs naturelles stabilisées, mais aussi en tissu, en latex, en soie, en tergal, etc. "Là où j'ai quelque chose d'unique, c'est de faire uniquement des produits intemporels, je suis la seule à proposer ce type de produit. J'ai même des clients de Suisse, de Dijon parce qu'on ne trouve pas ce concept ailleurs", nous confie Christelle Barbier, gérante du magasin.

Qu'est-ce qu'un végétal "stabilisé" ?

La stabilisation végétale est un procédé unique et écologique consistant à remplacer la sève naturelle par un produit de conservation comme la glycérine par exemple. Grâce à cette technique, les plantes et les fleurs conservent pendant plusieurs années leur souplesse et leur fraicheur naturelle sans aucun entretien (ni arrosage, ni luminosité particulière, ni traitement particulier).

Les fleurs artificielles de chez mémé, c'est fini !

N'allez surtout pas qualifier les fleurs d'"artificielles", Christelle Barbier insiste pour appeler ses produits de "végétaux intemporels". Les fleurs en plastique qui ne font pas naturelles pour un sou, c'est terminé ! En plus des végétaux stabilisés, la gérante propose des fleurs en tissus, en latex ou en tergal, faits à la main, ce qui donne ce côté bluffant. Les orchidées par exemple (voir photo) ont l'aspect et le toucher d'une vraie fleur.

Infos +