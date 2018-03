Auto Steve City Car Dépannage recrute un technicien de maintenance

Dans le cadre de son développement, la société AUTO STEVE CITY CAR DEPANNAGE , leader dans le secours routier en Franche Comté, certifiée AFNOR NF SERVICE depuis 2009, composée de 45 collaborateurs et d’une flotte de plus de 40 véhicules d’intervention spécialisés.

RECRUTE 1 TECHNICIEN DE MAINTENANCE SPECIALISTE PL

DEPANNEUR-REMORQUEUR PL

CDI – TEMPS PLEIN – POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT

SITE DE BAUME-LES-DAMES





Votre mission :

-Vous réalisez l’ensemble des opérations de maintenance préventives et correctives des véhicules VU et PL de la flotte interne à l’entreprise,

-Vous réalisez l’ensemble des prestations liées à la maintenance des pneumatiques : montage, démontage, équilibrage recreusage, permutation ;

-Vous organisez et réalisez le dépannage de véhicules > 3,5 T comportant des interventions sur place en camion atelier, visant leur remise en circulation ;

-Vous organisez et réalisez des remorquages de véhicules > 3,5 T comportant des opérations de relevage/levage/évacuation impliquant la maîtrise des équipements nécessaires ainsi que les connaissances des règles de sécurité à mettre en œuvre ;

-Vous entretenez votre poste de travail et l’outillage ;

-Vous utilisez la documentation technique ;

-Vous établissez tout document d’atelier utile ;

-Vous appliquez les procédures qualité en vigueur dans l’entreprise.

Organisation et environnement du travail :

-Vous serez placé sous la hiérarchie directe du Chef d’exploitation,

-Votre temps de travail est de 35 heures hebdomadaire avec des astreintes

Rémunération mensuelle : selon qualification et expérience du candidat

Profil du candidat :

-Vous avez d’excellentes connaissances en maintenance de véhicules industriels de niveau CAP ou BAC PRO et une expérience professionnelle de plus de cinq ans ;

-Vous possédez un permis de conduire catégorie B – Permis C souhaité et serait un plus

-Vous êtes organisé, méthodique, autonome et savez prendre des initiatives ;

Une formation axée sur l’activité secours routier sera assurée en interne.

Contact :

SASU AUTO STEVE CITY CAR DEPANNAGE – 27, rue Thomas Edison – 25000 BESANCON

Madame Sylvie PRUNIER - Tél. : 03.81.41.12.12 - Courriel : citycarmanagement@orange.fr