Safran recrute des Assembleurs-es / Opérateur-ices de production

Rejoindre Safran, c’est intégrer un groupe international où les collaborateurs se voient offrir des opportunités de se développer tout au long de leur carrière. Elargir son périmètre, manager une équipe, changer de métier, acquérir de nouvelles compétences… Il existe de nombreuses façons d’évoluer chez Safran !

Safran Electronics & Defense Besançon situé au Parc Lafayette conçoit, fabrique et commercialise des équipements et systèmes de gestion de la puissance électrique, des panneaux de commandes et de signalisation de cockpit, des systèmes d’éclairage extérieur et d’essuie-glaces, des masques à oxygène pour les avions et hélicoptères civils et militaires.

Au sein de notre centre d'excellence industriel dédié aux équipements aéronautiques, vous rejoignez nos ateliers de montage.

Vos Missions

Vous assurez l’assemblage et le montage de produits d’équipement du cockpit (Masques Oxygène, Voyants, Essuie-Glaces…) :

Réaliser les opérations de montage manuel conformément à la gamme de fabrication

Utiliser de petits outillages (type pince brucelle, tournevis..)

Appliquer les règles de sécurité

Vérifier et contrôler les opérations réalisées

S’assurer de la disponibilité et de la validité des moyens de production, des produits utilisés et des pièces nécessaires à la réalisation de l’opération de montage

Profil

Permis B

Expérience en industrie souhaitée

Savoir lire une documentation technique : plan, consignes de production …

Minutie, travail en équipe, rigueur

Contrat

CDI, missions longues intérim, CDII

Horaires de journée

Tickets restaurant

Primes transport

Gratifications semestrielles

Infos pratiques