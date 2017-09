Cancer : un experimentarium pour valoriser les travaux de recherche à Besançon

Une soixantaine de citoyens et de professionnels du secteur paramédical sont venus rencontrer huit chercheurs* du Cancéropôle du Grand Est engagés dans la lutte contre le cancer. Les échanges se sont articulés autour de quatre thématiques :

L’influence de l’alimentation sur le cancer du foie et les répercussions sur la qualité de vie ;

Le cancer du pancréas : des patients suivis pendant trois ans pour faire avancer la recherche et les traitements ;

Les nouveaux traitements pour renforcer notre système immunitaire contre le cancer ;

Les nouveautés et perspectives sur le traitement médical par rayons ciblés sur la tumeur.

"L’objectif de cette rencontre est d’informer et de valoriser les travaux de recherche contre le cancer", a expliqué Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, et présidente du Cancéropôle du Grand-Est, lors de l’introduction de cette réunion. "Je tiens à saluer les membres du Cancéropôle pour l’engagement pris et tenu collectivement de décloisonner et de valoriser les travaux de recherche du Cancéropôle, en s’adressant non seulement à la communauté médicale, aux associations de malades, mais aussi au grand public".

"La recherche sur le cancer repose sur les patients atteints de cette maladie, qui entrent dans des protocoles de soins spécifiques et qui font l’objet d’un suivi dans la durée. On les appelle des cohortes de patients", a expliqué le Professeur Pierre Oudet, directeur du Cancéropôle […] "Nous avons décidé de commencer ces premières rencontres d’information et d’échanges en Bourgogne-Franche-Comté, avant de poursuivre dans tout le Grand Est".





*Le Professeur Patrick Hillon, le Docteur Sophie Paget-Bally, le Professeur Patrick Dufour, le Docteur Célia Turco, le Professeur Olivier Adotevi, le Professeur François Ghiringhelli, le Professeur Gilles Créhange, et le Docteur Céline Mirjolet ont expliqué leur quotidien et le cœur de leurs recherches aux participants, et ont répondu à leurs questions.

(Communiqué)