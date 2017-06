Ce qu'il faut savoir sur le Tour de France dans le Jura

Le dispositif de sécurité

13 000 gendarmes et 10 000 policiers seront mobilisés au niveau national afin d’assurer la sécurité des spectateurs, des coureurs et des suiveurs sur les 3.540 kilomètres de routes empruntées par la course. Des personnels et engins des services départementaux d’incendie et de secours jalonneront également le parcours afin d’assurer une couverture opérationnelle optimale. La présence d'équipe du GIGN (Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale) et de la brigade cynophile spécialisée dans la recherche d'explosifs sont maintenues.

Les horaires du Tour de France dans le Jura :

A Dole, le départ de la caravane est prévu à 10h25 et celui des premiers coureurs à 12h25. L’arrivée de la caravane à la station des Rousses est prévue à 15h29 et les premiers coureurs devraient arriver aux alentours de 16h59.

Par où passe le Tour de France ?

Les curieux, les amateurs ou les experts en cyclisme, pourront voir les coureurs à différents points : Dole, La Loye, Vaudrey, Mathenay, Arbois, Montrond, Champagnol, Mont-sur-Monnet, Songeson, Chevrotaine, Bonlieu, Col de la Joux, Leschères, Chassal, Côte de Viry, SaintClaude, La montée de la Combe de Laisia Les Molunes et enfin la Station des Rousses…

La circulation et le stationnement :

Cette manifestation sportive occasionnera des perturbations de circulation. Aussi, afin d’assurer la sécurité et le bon déroulement des épreuves, la circulation et le stationnement sur les routes sont réglementées.

Il est interdit de stationner le long des routes empruntées par le Tour de France ainsi que sur les routes sises à proximité du passage de la caravane et des coureurs. Le stationnement des véhicules sur ces voies "peut engendrer des accidents de circulation", nous indique-t-on.

Info +

Pour tout savoir sur les restrictions de circulation et de stationnement, vous pouvez consulter les sites internet des services de l’Etat dans le Jura : www.jura.gouv.fr et du conseil départemental www.letour.jura.fr (site dédié au Tour de France) et www.inforoute39.fr.