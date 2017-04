H5N8 influenza aviaire : retour au risque modéré

Les mesures prévues au niveau du risque modéré d’influenza aviaire :

Pour l’ensemble du département du Doubs, à l’exception des communes (citées ci-dessous), les volailles détenues peuvent de nouveau sortir en parcours extérieur.

"Pour autant, il reste obligatoire de limiter les contacts entre les volailles et la faunes sauvage et d’alimenter les volailles à l’abri. L‘utilisation des eaux de surface pour le nettoyage et l’abreuvement des oiseaux est interdite" précise la préfecture. De plus, les palmipèdes sont interdits dans les foires ou marchés et pour les autres espèces, le nombre d’exposant est limité "à cinq maximum".

Le confinement des animaux (ou protection par des filets) est obligatoire pour tous les types d’élevages qu’ils soient commerciaux ou non-commerciaux (basses-cours).

Les communes exposées à la présence de nombreux oiseaux sauvages sont :

Brey-et-Maison-du-Bois, Gellin

Les Grangettes

Labergement-Sainte-Marie

Malbuisson, Malpas

Montpereux

Oye-et-Pallet

Remoray-Boujeons

Rondefontaine

Saint-Antoine

Saint-Point-Lac

Sarrageois

Touillon-et-Loutelet

Vaux-et-Chantegrue

Une dérogation est possible pour les seuls élevages commerciaux " sous couvert de réduction des parcours et validation du plan de biosécurité par une visite du vétérinaire sanitaire".

La préfecture rappelle que les rassemblements de volailles et le lâcher de gibiers sont interdits (sauf dérogation préfectorale).