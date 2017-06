Evelyne Genevois, auteure bisontine, a présenté son nouveau livre Cœur, corps et raison : les ingrédients des cuisiniers ce mois de juin 2017 édité par l'association Questions de goût à Besançon. L'ouvrage offre aux lecteurs qui mangent et ceux, professionnels ou amateurs qui les nourrissent, de partager l'expérience et la sensibilité de trois restaurateurs bisontins : Christophe Fenon, Pierre Lonchampt et Benoît Rotschi.