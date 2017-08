La Station des Rousses obtient la marque Tourisme & Handicap

Cette marque, créée par le ministère chargé du tourisme en 2001, poursuit deux objectifs :

- Apporter une information fiable et objective sur l’accessibilité des sites et équipements touristiques

- Développer une offre touristique adaptée aux personnes handicapées ouverte à tous.

Après son classement en catégorie I, attestant de la qualité de ses services, et ses certifications ISO9001, ISO14001 et OHSAS 18001, démontrant son implication dans des démarches qualité / sécurité / environnement fortes, l’attribution de cette nouvelle marque nationale est un indicateur des efforts réalisés par l’Office de tourisme pour proposer une offre de services et un accueil réellement adaptés à tous les publics et de sa volonté de promouvoir un tourisme accessible à tous sur son territoire.

Les nouveaux outils adoptés

C’est dans cette optique, en accord avec les exigences de la marque, que des aménagements spécifiques de l’espace d’accueil ainsi que de nouveaux outils ont été mis en place pour permettre un accès adapté à tous à l’espace d’accueil des Rousses et à l’information touristique : formation spécifique de l’équipe d’accueil ; mise à disposition d’une boucle magnétique avec micro et écouteur adapté aux personnes malentendantes ; signalétique homogénéisée et adaptée ; mise à disposition d’une version audio et braille du guide de présentation de la Station ; présentations audio des activités de la Station ; référencement des services accessibles sur le territoire ; place de parking réservée aux personnes handicapées ; rampe d’accès ; sécurisation des escaliers ; banque d’accueil abaissée ; etc.

L’attribution de la marque Tourisme & Handicap à l’espace d’accueil des Rousses est une première étape puisque l’Office de tourisme compte développer cette démarche à ses autres points d’information touristique mais également encourager ses partenaires et adhérents (hébergeurs, prestataires d’activités, services, etc.) à suivre cette voie pour proposer une réelle offre touristique adaptée à tous et reconnue sur son territoire.

(Communiqué)