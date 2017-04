L'évenement se tiendra au gymnase des Montboucons et non plus au gymnase Jean Zay, dont la capacité est devenue insuffisante face à l'engouement porté par le public.

Ce dernier gala de saison sera l'occasion pour le club de rappeler à Besançon "ce qu’est la boxe” souligne Morrade Hakkar. Au fil du temps, et plus particulièrement depuis les résultats obtenus par les Français aux derniers Jeux Olympiques, ces manifestations connaissent de plus en plus d’engouement. Elles permettent au club de travailler de mieux en mieux : “nous sommes passés de l’amateurisme au professionnalisme”.

Le club organise ainsi chaque saison entre quatre et cinq galas dans des disciplines et des niveaux différents. Il est le “premier club organisateur de la grande région” s'enthousiasme le président du local Boxe Club de Besançon Philippe Haag.

Quel est le programme ?

Cette année, Serge Pantel, président du Ring Athlétique de Lons, a été chargé d’apporter “les meilleurs boxeurs professionnels de la grande région” au grand gala du 29 avril 2017. Les anciens de la team Belfort, Sofiane Mowayembe et Mouim Issihaly (boxe anglaise) affronteront, lors de deux combat professionnels ( catégorie PRO C), des adversaires étrangers dont les noms n'ont pas encore été dévoilés. Dix combats amateurs masculins se joueront également durant ce gala. Jean Josselin, parrain de la soirée, remettra une coupe d'honneur à Vincent Dupas, arbitre international de boxe anglaise originaire de Vesoul.

Par ailleurs, le club de boxe bisontin réfléchit à l'organisation d'un gala caritatif en hommage à Jean Jossselin en 2018 au Palais des Sports de Besançon. Des champions titrés au niveau national devraient y partciper.

Info +

Fondé en 1946 par Ray Lucas, le Ring Olympique Bisontin voit passer entre ses cordes plusieurs boxeurs emblématiques bisontins comme Jean Josselin et Morrade Hakkar, tous deux champions d’Europe et multiples champions de France.

Respectivement président d’honneur et manager du club, ils s’associent en 2012 avec Philippe Haag, l’actuel président, et renomment le lieu “Local Boxe Club”. Pour eux les objectifs sont claires : “faire la promotion des valeurs de la boxe et renouer avec la tradition à Besançon".

Le club propose aujourd’hui, en plus de la boxe anglaise, plusieurs sports de combats. Il a ainsi grandit, pour passer de 25 licenciés en 2012 à 170 adhérents, dont 50 femmes, en 2017.

Le Gala