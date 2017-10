Le Poirier Gourmand : le nouveau site de livraison de produits bio

Cet ancien commercial a travaillé 12 ans dans le commerce et a découvert il a cinq ans l'univers du bio : "j'étais responsable de magasin et je suis devenu consommateur et convaincu par le bio", explique Medhi Akoul. Il propose 280 produits et souhaite à terme en avoir 400 : "Je privilégie le bilan carbone des produits. Je prends celui le plus proche. Je vais bientôt référencer des pots pour bébés et le fournisseur le plus proche est en Suisse".

Des produis pour les millenials, contre l'éloignement, ...

"J'ai côtoyé des clients, les produits, les producteurs. Je vois que les gens veulent du local et savoir ce qu'ils consomment". Le gérant a notamment voulu cibler les millenials, ces consommateurs connectés entre 18 et 34 ans, "qui veulent consommer local et sain mais qui n'ont pas souvent le temps d'aller dans les magasins", précise-t-il. L'éloignement a été un critère déterminant pour Medhi Akoul : "il y a en Franche-Comté des communes qui sont éloignées des magasins bio". Le gérant a notamment complété sa gamme en parcourant les régions limitrophes comme pour son huile d'olive bio : "Je ne concurrence pas les produits locaux, une farine franc-comtoise restera la seule que je vends", précise-t-il.

Des livraisons pour qui et quand ?

Medhi Akoul livrent les 70 communes du Grand Besançon du lundi au vendredi "et dans les 48 heures", précise-t-il. Le dimanche, il livre le bassin de Pontarlier : "Je commence seul mais l'idée est de recruter et de pouvoir élargir les disponibilités de livraison et la zone géographique".

Les clients peuvent commander 24h sur 24 sur le site "vous commandez le lundi et êtes livré le mercredi. Si les commandes sont passées le jeudi je ne pourrais livrer que le lundi car le samedi tous les producteurs ne travaillent pas".

