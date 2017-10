Le tourisme génère 3 % de l'emploi en Bourgogne Franche-Comté

"De loisirs ou d’affaires, le tourisme induit d’importantes retombées économiques, des créations d’emplois non délocalisables notamment" indique don son étude l'Insee qui arrive à un chiffre de 29.700 emplois. " Cet indicateur exclut un certain nombre d’emplois touristiques tels ceux relevant des agences de voyages ou de transports non urbains, dont les prestations ne servent pas une consommation locale. Avec eux, la région compterait 41 200 emplois touristiques au sens large".

Les emplois liés à la présence de touristes en Bourgogne-Franche-Comté sont essentiellement salariés. Leur saisonnalité est au final peu marquée comparée à d'autres régions. L’hébergement est le premier secteur pour l’accueil des touristes, avec quelque 10 000 emplois répartis entre hôtellerie traditionnelle, résidences hôtelières et campings, soit plus du tiers de l’emploi lié à la fréquentation touristique. "La présence de touristes génère aussi des emplois dans des activités économiques partagées avec les résidents. Elle engendre 5 800 emplois supplémentaires dans les seuls restaurants et cafés, 2 800 dans les établissements du patrimoine" note par ailleurs l'Insee. "Les activités économiques spécifiquement destinées à la population locale – supermarchés, salons de coiffure, artisanat – emploient enfin 8 000 personnes pour satisfaire les besoins supplémentaires qu’engendre l’arrivée de touristes".

Les chiffres par département

La fréquentation touristique pèse davantage dans les départements de la Côte-d’Or, du Jura et de l’Yonne, atteignant 6 % de l’emploi total voire plus dans le Vignoble de Côte-d’Or, le parc naturel régional du Haut-Jura et l’Avallonnais. A contrario, Haute-Saône et Territoire de Belfort sont peu impactés, 1,7 % et 1,6 % de l’emploi total.

Le tourisme urbain

Concernant le tourisme urbain, les secteurs de Dijon, Besançon et du Sud- Bourgogne (Mâcon), et dans une moindre mesure celles de Lons-le-Saunier, Auxerre, Joigny-Migennes, regroupent 10 500 emplois liés à la présence de touristes, soit plus du tiers de l’emploi touristique régional.

Cependant, dans les plus grands pôles d’emploi, sur Dijon et Besançon notamment, la part du tourisme est modeste - respectivement 2,8 % et 2,3 % de l’emploi total. Ces zones se caractérisent par un poids élevé de la restauration, notamment dans le Grand Dijon, le sud Bourgogne, et l’Auxerrois.

Enfin, à Besançon, plus d’un emploi touristique sur quatre relève du patrimoine et de la culture. C’est deux fois moins à Dijon.