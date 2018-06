L'Enil fête ses 130 ans : une histoire de fromage mais pas seulement…

Par arrêté du 19 juin 1888, le ministre de l'Agriculture de l'époque a permis l'implantation de l'Ecole d'industrie laitière à Mamirolle dans la Grande Rue après plusieurs offres d'implantation comme à Ornans, Saint-Vit, Amancey et quelques offres de particuliers.

L'école prend ses quartiers dans un ancien relais de poste vide depuis l'installation en 1884 de la voie ferrée de Besançon à la Suisse. D'ailleurs, la présence même de cette voie de communication et la position de Mamirolle sur un plateau élevé en zone de production laitière et de fruitières à gruyère avaient alors pesé dans la balance…

"Un service spécial de recherches, d'études et d'enseignement"

Le rôle de l'école décrit dans l'arrêté ministériel du 19 juin et du 10 juillet 1888 précise qu'"un service spécial de recherches, d'études et d'enseignement sur toutes les questions qui intéressent la production du lait et la fabrication du beurre et du fromage est institué dans le Département du Doubs.

Ce service comprend :

Une station de recherches et d'études scientifiques à Besançon dénommée Station laitière de l'Est - (soit des laboratoires sous la direction de Pierre Dornic, ingénieur agronome)

(soit des laboratoires sous la direction de Pierre Dornic, ingénieur agronome) Une école de laiterie (qui recevra dès novembre 1888 6 élèves et 13 auditeurs libres dont un Suisse)

(qui recevra dès novembre 1888 6 élèves et 13 auditeurs libres dont un Suisse) Une station de machines agricoles annexée à l'école de Mamirolle - (qui n'a jamais vu le jour)

(qui n'a jamais vu le jour) Un ou plusieurs établissements d'apprentissage, fruitières-écoles, fromagerie-écoles – (comme il a été le cas de celle de Saint-Vit ouverte le 1er mai 1891)

350 étudiants à l'Enil de Mamirolle

Aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, cet établissement est appelé Ecole nationale d'industrie laitière. Elle compte 350 étudiants et propose 30 formations scolaires, en alternance et en continue du CAP à la licence Pro en passant le BTS.

Un magasin de produits conçus par les élèves

Les étudiants de l'Enil en formation agroalimentaire ou en formation de fromager contribuent à la fabrication de produits laitiers et fromagers. Ces derniers sont vendus dans le magasin situé dans les locaux de l'école à Mamirolle ainsi que chez 400 clients (épiceries, grande distribution, etc.). Au menu : fromages, yaourts, crèmes, beurres, etc. Tout cela dans le but de mettre les jeunes en situation professionnelle réelle.

Ainsi, 1,3 million de litres de lait sont transformés chaque année à l'Enil de Mamirolle. Le chiffre d'affaire global grâce à la vente des produits de l'école s'élève à 1,3 millions d'euros par an. Le magasin à lui seul compte 160 000€ de chiffre d'affaire annuel.

Infos +

Actuellement, les étudiants de l'Enil de Mamirolle travaillent sur un nouveau produit qui s'appellera Le Vesontio.

Le magasin de l'Enil est ouvert le mercredi matin et le vendredi après-midi.

Infos pratiques