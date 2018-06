maCommune.info au sommet du Mont Blanc !

Entouré d'un guide de haute montagne Philippe Cabe et de son ami Lionel Colombani, Frédéric Parise est parvenu à gravir le Mont Blanc et a emporté avec lui un petit bout de maCommune.info.

Très ému à son arrivée au sommet, l'ancien footballeur nous confiait :" On est fatigués, mais c'est un moment d'émotion très intense. On se congratule, on est tous super émus. Je m'accroupis et embrasse le Mont Blanc. C'est un réflexe, c'est instinctif, un hommage à la montagne, j'imagine. Je lâche quelques larmes. Il faut me comprendre : j'ai atteint mon but, pour lequel je travaille depuis un an, à chercher des partenaires, des sponsors, à me préparer physiquement… Tout retombe d'un coup".

Les 11 000 euros récoltés seront remis à l'association "Bout de Vie", venant en aide aux personnes amputées.