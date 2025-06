Exploration interdisciplinaire du temps : un colloque de haut niveau organisé à Besançon

Du 18 au 20 juin 2025, Besançon accueillera un événement scientifique majeur : le colloque de l’Institut universitaire de France (IUF), organisé cette année en partenariat avec l’Université Marie et Louis Pasteur. Ce rendez-vous prestigieux rassemblera chercheuses et chercheurs, enseignantes et enseignants, doctorantes et doctorants autour d’un thème transversal : le temps.

Le colloque se tiendra à la Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement (MSHE) à Besançon. Il entend explorer la notion de temporalité dans toutes ses dimensions, en croisant les regards de disciplines variées, allant des sciences exactes aux sciences humaines et sociales.

”Ce colloque interdisciplinaire propose d’explorer les multiples facettes du temps, en croisant les perspectives de diverses disciplines”, précise le communiqué de l’université franc-comtoise. Cette initiative reflète l'importance du concept de temps, ”au cœur de nombreuses disciplines scientifiques et des questions de recherche actuelles”.

Des domaines aussi divers que la mesure précise du temps, les systèmes dynamiques en physique, chimie ou mathématiques, les rythmes biologiques, la linguistique, l’histoire, ou encore les dynamiques sociales et économiques seront convoqués. L’objectif est de mieux comprendre comment chaque discipline conceptualise le temps, et ce que ces perspectives peuvent apporter à une réflexion collective.

L’IUF : soutenir l’excellence et l’interdisciplinarité en recherche

L’Institut universitaire de France (IUF), structure interne au ministère de l’Enseignement supérieur, joue un rôle central dans la promotion de la recherche universitaire. Il a pour mission de ”favoriser le développement de la recherche de haut niveau dans les universités et de renforcer l’interdisciplinarité”.

Le communiqué rappelle les trois grandes orientations de l’IUF : ”Encourager les établissements et les enseignants-chercheurs à l’excellence en matière de recherche fondamentale, d’innovation et de médiation scientifique”, ”contribuer à la féminisation du secteur de la recherche” et ”contribuer à une répartition équilibrée de la recherche universitaire dans le pays”.

”Interroger ensemble la compréhension collective de la temporalité”

L’Université Marie et Louis Pasteur, co-organisatrice de l’événement, se dit particulièrement investie dans cette dynamique. Elle compte aujourd’hui 25 membres IUF parmi ses enseignants-chercheurs, dont son président, Hugues Daussy, membre honoraire 2005.

À travers ce colloque, l’IUF et l’Université Marie et Louis Pasteur entendent ouvrir un espace de dialogue et de fertilisation croisée entre disciplines. Chercheuses et chercheurs sont invités à ”interroger ensemble la compréhension collective de la temporalité”, dans une démarche qui conjugue rigueur scientifique et ouverture intellectuelle.