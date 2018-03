Mars bleu : détecté tôt, le cancer colorectal peut être guéri dans 9 cas sur 10

Le cancer colorectal est un cancer "long", explique Dr Raouchan Rymzhanova, médecin à l’ADECA. Il peut donc être détecté et être soigné "avec un traitement moins lourd" grâce au dépistage. Il est à effectuer tous les deux ans sur les personnes dites à "risque moyen" et âgées de 50 à 74 ans.

Il suffit de consulter son médecin traitant pour faire évaluer leur niveau de risque et, si elles sont éligibles, à se faire remettre un kit de dépistage. Les personnes non-participantes sont ensuite relancées à 3 mois puis à 6 mois. Si le patient n'a pas reçu son invitation, il peut directement s'adresser à l’ADECA-FC pour obtenir un duplicata.

Le programme de dépistage organisé se déroule en deux temps :

• un test de recherche de sang occulte dans les selles pour toutes les personnes éligibles ;

• une coloscopie pour les personnes ayant un résultat positif.



Détecté tôt, ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10.





Les hommes et les femmes autant concernés

Si par le passé les hommes étaient davantage touchés par ce cancer, ce constat commence à changer selon le Dr Jacques Guitard, médecin généraliste à Besançon : "il est vrai que le mode de vie des jeunes femmes tend à changer, comparé à celui qu'elles avaient il y a plusieurs années. Elles sortent et boivent un verre, fument et cela les rend vulnérables".

Le médecin précise qu'un mode de vie sain réduit le risque de cancer colorectal. Afin de sensibiliser à l'importance de l'activité physique, le Vélo smoothie sera installé aux Passages Pasteur de Besançon le 10 mars prochain. Il faudra donc pédaler pour se faire son jus de fruit.

Les déserts médicaux les moins dépistés

Les endroits où il y a le moins de médecin traitant sont ceux où les tests de dépistage sont les moins fréquents en Franche-Comté même si la région se situe au-dessus de la moyenne nationale concernant la participation. L'ADECA FC ménera donc des animations, conférences et ateliers dans ces zones.

Participation au dépistage organisé du cancer colorectal en Franche-Comté en 2017 :



La fiabilité du test de dépistage est confirmée

Intégré en avril 2015 dans le programme national de dépistage organisé, le test immunologique de dépistage a démontré "ses bonnes performances en termes de détection de cancers et de lésions précancéreuses", précise l'ADECA FC. Ainsi, selon l’évaluation épidémiologique conduite par Santé publique France, le nouveau test permet de détecter 2,4 fois plus de cancers et 3,7 plus d’adénomes avancés (lésions précancéreuses) que l’ancien test au Gaïac. Sur une période de 8,5 mois en 2015 (14 avril au 31 décembre), le programme a permis de détecter près de 4 300 cancers et près de 17 000 adénomes avancés (lésions précancéreuses).

Le test de dépistage en pratique

Ce test est simple à utiliser. Il consiste en un prélèvement unique de selles grâce à un bâtonnet qui est ensuite à replacer dans un tube hermétique garantissant sa conservation. Le test ainsi que la fiche d’informations transmise avec le kit et à compléter par la personne réalisant le test, sont à adresser via l’enveloppe T fournie au laboratoire d’analyses médicales dont les coordonnées figurent sur l’enveloppe.

Info +