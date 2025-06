Alimentation : les 6 conseils de Valentine Caput pour bien profiter de l’été !

L'OEIL DE LA DIET • Barbecues improvisés, apéros chips-saucisson, glaces, churros, restaurants en tout genre… les tentations sont nombreuses en cette période de l’année pour lâcher son rythme et ses habitudes alimentaires ! Mais équilibre et plaisir ne sont pas incompatibles… il faut juste avoir les bons réflexes !

Conseil n°1 :

Bien s’hydrater : n’attendez pas d’avoir soif pour boire en ces périodes chaudes : boire régulièrement, 1 petit verre toutes les heures par exemple, permet d’éviter la déshydratation source de fatigue, malaise, maux de tête ou … envie de grignoter. Que ce soit de l’eau plate ou aromatisée maison avec menthe, citron, gingembre, cannelle .. Tout est bon ! Attention cependant aux boissons sucrées qui ne désaltèrent pas, tout comme la bière ou l’alcool !

Conseil n°2 :

Même si les horaires de repas ne sont pas les mêmes, essayez de garder un rythme ! La digestion en sera facilitée et vous éviterez de manger tout et n’importe quoi dans la journée.

Conseil n°3 :

C’est le moment de prendre du temps pour se préparer des repas végétaux et colorés : chauds ou froids, un repas riche en légumes et fruits, sera riche en vitamines et minéraux qui favorisera l’énergie... et pourra compenser quelques écarts ?

Conseil n°4 :

Faites-vous plaisir sans culpabilité : un aliment vous semble trop gras, trop sucré ? "L'occasionnel" pleinement savouré ne nuit pas à votre santé ! Alors si une bonne glace vous tente, intégrez là dans un repas équilibré et dégustez là tranquillement !

Conseil n°5 :

Vous ne faites pas un vrai déjeuner ? Un sandwich peut être équilibré, à condition de contenir une source de protéines (jambon, œuf, thon, poulet…), des crudités et un peu de matière grasse. Vous équilibrerez le repas du soir avec ce qui a manqué en priorité le midi (légumes, laitages, fruits).

Conseil n°6 :

Restez actif (ve) à votre rythme : balade, vélo, nage… pas besoin d’intensité mais de régularité. Le mouvement doit faire partie du bien-être estival pour conserver une bonne vitalité à la rentrée !

Vous l’aurez compris, conserver un rythme et un équilibre alimentaire pendant les vacances c’est plus favorable à la santé que de tout lâcher !

Selon une récente étude, il suffit de quelques jours pour que le cerveau s’habitue à la malbouffe : trop de produits gras, sucrés ou salés activent très rapidement les circuits de récompense, ce qui rend plus difficile le retour à un rythme normal.

Garder un cadre souple mais structurant pendant l’été permet d’éviter ce "dérèglement" .

Bon été !