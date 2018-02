Mennel démissionne de The Voice : réaction du groupe FN en Bourgogne Franche-Comté

"À la suite de la diffusion de ses publications complotistes et islamistes, l’opinion publique indignée s’est levée pour empêcher la poursuite de sa médiatisation et exiger son retrait", indique Julien Odoul.

Et d'ajouter : " Non, le peuple français n’est pas mort ! Devant l’intolérable, face à une idéologie qui met en péril les fondements mêmes de notre civilisation, notre peuple s’est révolté comme il a déjà su le faire de nombreuses fois au cours de son histoire. Ce sursaut est la preuve vivante que la France existe et qu’elle est loin d’être finie comme aiment à le penser les apôtres du mondialisme."

"Une volonté farouche de combattre l’islamisme partout où il se trouve"

Selon le président du groupe FN, "cette mobilisation témoigne d’une volonté farouche de combattre l’islamisme partout où il se trouve."

Il précise également qu'en soutien à la mobilisation populaire, " les élus du Front national ont été les premiers à dénoncer ce scandale en écrivant à la société de production de The Voice pour demander l’exclusion de Mennel Ibtissem. Le silence assourdissant des autres partis et du gouvernement ne fait que confirmer la complaisance de ces derniers avec l’islamisme… (…)"