UFC-Que Choisir ? : neuf sources d'eau potables seraient menacées par une pollution aux pesticides dans le Doubs

Neuf sources d'eau potable pourraient être menacées dans le Doubs par la présence de pesticides et nitrates selon l'UFC-Que Choisir du DOUBS. Après avoir fait ce constat, l'association "exige un bilan des mesures de protection". Après avoir tiré la sonnette d'alarme, l'association souhaite obtenir un bilan de la préfecture et des agences de l'eau Rhône-Méditerrané-Corse



Voici les sources prioritaires concernées dans le Doubs :

Sept sont menacées de fermeture du fait des pollutions en pesticides : Cademene, Mathay, Vaire-arcier, Issans,Abbans-dessous, Mancenans, Luxiol .

Deux sont menacées car aucune information n'est disponible: Hyemondans



"S’agissant des pesticides et des nitrates, les mesures de protection prévues par la loi consistent à éviter tout risque de pollution à proximité des sources en favorisant les modes de protection les plus respectueux de l’environnement tels que l’agriculture biologique ou, dans le cas d’un maintien de l’agriculture conventionnelle, à encadrer très strictement, voire interdire, l’usage des pesticides et des engrais", précise l'UFC-Que Choisir du DOUBS. "Alors que les lois issues du Grenelle de l’environnement prévoyaient une protection effective de ces sources en 2012, force est de constater à ce jour l’insuffisance d’information permettant de mesurer la mise en œuvre effective, captage par captage, des mesures de protection et leur impact."