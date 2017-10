Opération de contrôle de la chasse dans le Doubs

Six agents de l'office national de la chasse et de la faune ainsi que six gendarmes de la communauté de brigades de Valdahon ont travaillé en équipe mixte ce jeudi : " Les chasseurs ont été sensibilisés sur la réglementation de la chasse, le contrôle des documents administratifs, les règles de sécurité et la manipulation de l'armement", nous indique la gendarmerie.