Terre de Jim à Mamirolle : le plus grand évènement agricole d’Europe dévoile ses animations…

Le grand rendez-vous européen, Terre de Jim, se tiendra du 6 au 8 septembre 2024 à Mamirolle-Le Gratteris, dans le Grand Besançon. Concours de labour, comice, animations autour des animaux et des végétaux, concerts et fanfares… 100.000 visiteurs grand public sont attendus sur 100 hectares.

C’est lors d’une conférence de presse dans le village agricole de la Foire comtoise à Besançon mercredi 8 mai que les Jeunes agriculteurs du Doubs et organisateurs de la 10e édition de Terres de Jim ont levé le voile sur une partie des animations et du programme (à découvrir dans notre interview en vidéo avec Loïc Farey, président du comité de pilotage des Terres de Jim 2024 et Justine Drezet, responsable du pôle communication de l’évènement et chanteuse du groupe Let Dzur à l'origine de la musique du teaser à retrouver en bas d'article et au programme des concerts de l'évènement).

Parmi les objectifs de ce grand rendez-vous européen, il s’agit de "faire la promotion de notre ruralité et montrer notre dynamisme chez les Jeunes agriculteurs, soit 620 adhérents de 16 à 38 ans dans 22 cantons, c’est aussi attirer le citadin, le grand public, mais aussi de faire la promotion de nos produits", souligne Loïc Farey.

Emmanuel Macron attendu pendant les Terres de Jim

Alors que le président de la République prévoit d’annoncer en septembre prochain des mesures dans le secteur agricole, les organisateurs de Terre de Jim dans le Doubs espèrent le recevoir sur place pendant ce grand week-end de mis en avant des métiers et savoir-faire agricoles.

Appel à bénévoles

Pour assurer la réalisation de cet évènement exceptionnel sur le territoire du Doubs, le 600 adhérents des Jeunes agriculteurs mettront particulièrement la main à la pâte, mais le comité d’organisation des Terres de Jim lancent un appel à bénévoles. "Du plus jeune au moins jeune, quelque soit la catégorie socioprofessionnelle, tout le monde est le bienvenue dans l’équipe", nous dit-on. À noter que les bénévoles devront être disponibles pendant trois semaines avant l’évènement, pendant et jusqu’à trois semaines après les festivités.

Inscriptions et infos : terresdejimbenevoles2024@gmail.com

Les chiffres de Terre de Jim