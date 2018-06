Funambulle, un nouveau parc d'accrobranche dans la vallée de la Loue...

"C'est en voulant associer sport et nature et amener les familles dans la forêt que nous avons créé le parc Funambulle, accrobranche qui a ouvert le 2 juin et où toute la famille peut se réunir et passer de bons moments", soulignent les gérants. "Pour cela, des parcours de différents niveaux sont proposés ainsi que des prêts de jeux en bois (molky, échecs...) de livres, des arbres à câlins, afin de s'occuper toute une journée puisque l'entrée est illimitée."

Afin de se diversifier et offrir un peu d'adrénaline aux plus téméraires, le parc est également composé d'un escalabre : des prises sont apposées sur un arbre afin de grimper jusqu'à 20 mètres puis de se laisser redescendre "en toute sécurité" par un système "Stop-Chute", expliquent les gérants.

La conception se veut également environnementale, "valeur qui nous est chère", précisent les gérants. Les installations, ont été aménagées sans vis dans les arbres et facilement adaptables à la croissance de ces derniers pour les préserver au maximum. La démarche écologique sera également présente à travers la buvette qui proposera uniquement des jus de fruits naturels servis dans des éco-gobelets et des produits dans emballages plastiques.

