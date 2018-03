Quand le sucre envahit nos assiettes sans que l'on s'en aperçoive…

Sugarland est un documentaire australien réalisé par Damon Gameau. Il dénonce avec humour et effets spéciaux l'excès de sucre dans nos assiettes dans des produits où on ne penserait pas trouver du sucre (plats cuisinés, salades, sandwichs, etc.). Le réalisateur évoque également l'importance du sucre dans l'industrie agroalimentaire et ses conséquences sur la santé.

180 000 personnes atteintes d'obésité en Franche-Comté

En Franche-Comté, on comptait 180 000 personnes atteintes d'obésité en 2015. "Alors oui, il y a des chiffres, mais ce qui important c'est le ressenti de chaque personne. Il y a des personnes qui ne sortent pas de chez elles pour lesquelles on ne peut pas savoir si elles sont malades ou non… Ce qui est important ce ne sont pas les chiffres, ce qui est important est de savoir qu'il existe un parcours de soin en Franche-Comté, des structures, des professionnels de santé qui savent nous prendre en charge, dans une région où on a des compétences", souligne Amandine Chardon.

Pour suivre et contacter l'association Elisea : www.facebook.com/Assoc-Elisea

Amandine Chardon nous parle de son association dans la seconde vidéo à consulter ci-dessous.

