Quels sont les lacs assez propres pour se baigner en Bourgogne-Franche-Comté ?

Comment est surveillée la qualité de l'eau ?

Ce contrôle réglementaire comporte des analyses microbiologiques de l’eau et des relevés de paramètres physico-chimiques à une fréquence bimensuelle entre le 1er juillet et le 31 août. Un premier prélèvement a lieu vers le 15 juin, pour contrôler la qualité de l'eau avant l'affluence des baigneurs.

En cas de mauvais résultat, l'ARS (agence régionale de la santé) peut demander au gestionnaire de fermer la baignade et réalise un prélèvement dit de recontrôle.

Les analyses du contrôle sanitaire sont, sur certains sites, complétées par des recherches de cyanobactéries. Certaines espèces de ces micro-algues peuvent produire et libérer des toxines à l’origine de risques sanitaires pour les baigneurs, les usagers d’activités nautiques ou les consommateurs des produits de la pêche. Les effets les plus fréquents actuellement connus font suite à des contacts (irritation de la peau, du nez, de la gorge et des yeux) ou suite à une ingestion (maux de ventre, diarrhées, nausées, vomissements).

Un classement des eaux

Depuis la saison balnéaire 2013, la qualité des eaux de baignade est évaluée selon les nouvelles règles de classement de la directive européenne de 2006/7/CE. Sur la base des résultats des analyses effectuées sur une période de quatre ans, on attribue à l’eau de baignade l’une des quatre classes de qualité suivantes : Excellente, Bonne, Suffisante, Insuffisante

Les lacs sales...

Cinq lacs n'ont pas répondu aux critères de validation de la qualité de l'eau. Cela concerne : Belmont, Ounans, Port Lesney, Coulanges sur Yonne, Saint Julien de Sault.

Les lacs rouverts ou fermés à la baignade cette année

En 2017, un site de baignade antérieurement ouvert sera fermé (Etang de la Fougeraie dans la Nièvre), sur décision municipale. Du côté des ouvertures, le site de baignade du Lac de Pont à Pont-et-Massène en Côte d’Or, qui était fermé en 2015 et 2016 à cause des travaux sur le barrage assurant la retenue, sera rouvert, ainsi que la baignade de Brienon-sur-l’Armançon dans l’Yonne, qui était fermée de longue date. Deux nouveaux sites de baignade seront également ouverts dans la Nièvre, l’un sur la Loire, à Nevers, l’autre sur la commune de Chevenon.

