Redécouvrez le cinéma avec la nouvelle technologie Eclair Color au Mégarama

Le cinéma Mégarama d'Ecole Valentin et le premier à proposer la technologie Eclair Color à Besançon. Les amateurs de cinéma peuvent découvrir autrement le film "Mon garçon" de Christian Carion depuis le 20 septembre 2017 et pendant plus quinze jours. D'autres films seront adaptés au Mégarama avec cette nouvelle technologie comme Zombilénium, Les nouvelles aventures de Cendrillon , Le sens de la fête ...