RN 57 : les étapes du projet de contournement de Besançon s'accélèrent...

Le projet de contournement de Besançon très attendu notamment par les automobilistes et les riverains entre Beure, Micropolis et Saint Ferjeux prend enfin une nouvelle tournure. Une concertation publique est ouverte jusqu'au 27 novembre 2017 au cours de laquelle chacun et chacune est invité à s'exprimer. La Dreal estime un début des travaux en 2021.