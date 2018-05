Tablettes numériques : les seniors se mettent à la page !

De plus en plus de services sont accessibles uniquement par voie dématérialisée : banques, caisses de retraite, impôts, préfecture, CESU,…

De nombreux aînés, jusque-là totalement autonomes se trouvent bloqués dans leurs démarches administratives du fait de leur méconnaissance de l’outil numérique. Ils font appel à leurs proches et sont, de fait, dépendant en raison d’une fracture numérique.

L’outil numérique peut aussi permettre aux ainés de garder un lien de proximité avec leurs proches éloignés (mail, réseaux sociaux, webcam, …), de bénéficier d’informations en temps réel et d’application de jeux.

Quatre ateliers en 2018

C’est pour toutes ces raisons que le CCAS a décidé de s’engager dans des actions de formation des aînés au numérique, en privilégiant l’outil "tablette", plus simple, plus ergonomique, plus mobile.

Un premier atelier s’est tenu chaque semaine, de mars à mai 2018 et a accueilli 9 participants dans une salle de la résidence autonomie des Hortensias, sur le quartier de Planoise.

Au menu, 8 séances de formation à l’usage de l’outil tablette, suivies de 4 séances dédiées - CCAS oblige – à la découverte des applications et sites permettant un meilleur accès aux droits.

Les participants, outre le prêt de la tablette pendant toute la durée de la formation, peuvent bénéficier, s’ils en ont besoin, d’un conseil pour l’acquisition de leur outil personnel ou pour choisir l’abonnement internet personnel qui répond à leur besoin.

Quatre autres ateliers sont prévus en 2018, dans d’autres quartiers de la ville, et 10 autres sont programmés en 2019. Un nouvel atelier a d’ailleurs déjà commencé à la Maison des Seniors. C’est ainsi, à termes, plus de 200 bisontins qui découvriront cet outil, qui leur permettra de rester en lien avec les autres ou d’effectuer, en toute autonomie les démarches indispensables à leur quotidien.