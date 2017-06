Une journée de rêve pour 40 enfants malades à Besançon

Pendant cette "journée de Rêves", pilotes et enfants feront une traversée au départ du centre de secours de la Grette à Besançon jusqu'à Pontarlier et Salons-les-Bains à bord de voitures d'exception. Cette initiative est organisée par l'association "Rêves" en partenariat avec le Rotary Besançon Boucle, l'amicale des sapeurs-pompiers de Besançon et le service pédiatrie du CHRU.

Les enfants, accompagnés de leur famille, pourront déguster un déjeuner offert au Sensso, le casino de Salins-les-Bains avant de revenir à Besançon pour assister à un spectacle de magicien.

Pour Christophe Schoenauer, président de l’association Rêves pour les départements du Jura et du Doubs, cette journée est "avant tout une parenthèse, une respiration pour de jeunes patients et leurs familles."