Une nouvelle maison de services au public à Planoise

Initiée par le CCAS avec de nombreux partenaires, la MSAP accueillera ses premiers visiteurs sur trois niveaux et sur 1.700 m². Cette maison de service au public signifie pour Raphaël Batolt, le préfet du Doubs "qu'il faut apporter des services à l'usager et voir quels sont les besoins et les administrations dont ils ont besoin".

A quoi cela sert-il ?

"Cet espace unique d'accueil ira au-devant des usagers et sera un gain de temps et de confort. Les MSAP sont souvent implantées en zones rurales pour pallier la disparition progressive des services publics à l'échelle des petites communes. Nous avons pensé qu'à Besançon, les habitants étaient en droit de bénéficier d'une optimisation et d'une simplification de l'accès à l'offre de service public", explique Jean-Louis Fousseret, le maire de Besançon.

"Nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de la place des différents services publics au sein de ce territoire spécifique qu'est le quartier de Planoise. C'est une démarche innovante et novatrice dans laquelle l'assurance maladie à toute sa place", a précisé Lilian Vachon, directeur de la Caisse primaire d’Assurance maladie du Doubs.

Pour la CAF du Doubs il a été important d'être partenaire de la MSAP de Planoise car : "1.612 ménages bénéficient du RSA dans le quartier (soit 35% des bénéficiaires RSA de Besançon), 1.063 familles sont monoparentales (soit 27% des familles monoparentales de Besançon) et le revenu moyen est de 7.700 euros par an (soit la moitié du revenu moyen de Besançon)".

"Quand on simplifie comme ici et que l'on rassemble la fonction et le sens, on fait bien" . souligne Vincent Mazauric, directeur générale de la caisse nationale d'allocations familiales. "1.100 MSAP existent en France et les caisses d'allocations familiales sont présentes dans 850 d'entre elles".

Info +

Plan de financement de la MSAP

La ville a porté la coordination technique, opérationnelle et financière du projet et sa mise en œuvre. Elle a investi 1,150 M€ pour rénover les locaux de la MSAP.

Ville de Besançon : 268 500 €

CCAS : 180 000 €

Conseil Départemental du Doubs : 102 167 €

FEDER : 660 000€

ANRU (pour la partie Maison de Projet) : 50 000 €

Si La MSAP est labellisée, elle pourra percevoir de la part du Fond National 15 000€ pendant deux ans pour "assurer des dépenses de fonctionnement".

Pour rencontrer un conseiller de l'Assurance Maladie, prenez rendez-vous par courriel depuis votre compte ameli ou par téléphone au 36 46 (service 0,06 € / min + prix appel)

