Mardi 9 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Politique Social

10 septembre : pas de jour chômé et rémunéré pour les agents de la Ville de Besançon

Publié le 09/09/2025 - 15:59
Mis à jour le 09/09/2025 - 15:07

Le 5 septembre dernier, l’intersyndicale CFDT, CFTC, CGT, FO, SUD et UNSA avait interpellé la maire de Besançon pour lui demander une journée chômée et rémunérée pour tous les agents de la ville lors de la journée de mobilisation du 10 septembre 2025. Une demande à laquelle Anne Vignot a répondu par la négative le 8 septembre 2025. Une réponse qui déçoit mais "ne surprend pas" les syndicats. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Si dans son courrier aux syndicats, la maire de Besançon rappelle qu’elle soutient le mouvement du 10 septembre organisé suite aux annonces budgétaires du Premier Ministre en juillet : "j’invite les gens à se lever, à manifester leur mécontentement et à défendre leurs droits", quel que soit leur statut, mais "il ne m’appartient pas de l’organiser", rappelle l’édile.

Pour Anne Vignot, "cette tâche relève de la mobilisation sociale et syndicale, avec les forces politiques en appui". Cela fait d’autant plus sens aujourd’hui "que l’ensemble des soutiens à ce mouvement craignent que tout ce qui pourrait être assimilé à une récupération politique risquerait de le mettre en péril". Aussi, pour être "en cohérence avec la répartition traditionnelle des rôles entre politiques et syndicats" et "en plus du contexte lié à cette mobilisation spécifique", la maire a préféré répondre défavorablement à la demande des syndicats.

Sans surprise

Une décision qui "n’est pas une surprise" pour l’intersyndicale CFDT, CFTC, CGT, FO, SUD et UNSA qui qualifie la prise de position de la maire envers le mouvement du 10 septembre "d’effet d’annonce dans une campagne politique à l’aune des élections municipales". Arguant que la fermeture des services lui appartient, l’intersyndicale rappelle à Anne Vignot : "vous êtes la "patronne", l'employeur de la collectivité" et estime que sa place est donc "aux côtés de vos agents dans leur volonté de dire non à cette politique régressive". Pour les syndicats, "au-delà d’un blocage", la fermeture des services "permettait de montrer aux usagers que si le service public s'arrête, ils perdront énormément en terme de services essentiels pour leur quotidien".

10 septembre : les syndicats demandent une journée "chômée et rémunérée" pour les agents à la maire de Besançon

Dans une lettre ouverte rendue publique ce vendredi 5 septembre, l’intersyndicale CFDT, CFTC, CGT, FO, SUD et UNSA interpelle la maire de Besançon au sujet du mouvement social prévu le 10 septembre pour lui demander une journée chômée et rémunérée pour tous les agents de la municipalité...

10 septembre anne vignot cfdt CFTC cgt fo intersyndicale sud unsa

Publié le 9 septembre à 15h59 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Politique

Besançon
Politique Social

10 septembre : pas de jour chômé et rémunéré pour les agents de la Ville de Besançon

Le 5 septembre dernier, l’intersyndicale CFDT, CFTC, CGT, FO, SUD et UNSA avait interpellé la maire de Besançon pour lui demander une journée chômée et rémunérée pour tous les agents de la ville lors de la journée de mobilisation du 10 septembre 2025. Une demande à laquelle Anne Vignot a répondu par la négative le 8 septembre 2025. Une réponse qui déçoit mais "ne surprend pas" les syndicats. 

10 septembre anne vignot cfdt CFTC cgt fo intersyndicale sud unsa
Publié le 9 septembre à 15h59 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique Social

“Pot de départ” de François Bayrou à Besançon : prochaine mobilisation le 10 septembre

Ce lundi 8 septembre à 20h, plus de 200 personnes se sont retrouvées place du 8 Septembre à Besançon, pour marquer la fin du mandat de François Bayrou et de son gouvernement, écartés après le vote de confiance. L’occasion, pour les participants, de "fêter" ce départ mais aussi de préparer la mobilisation prévue le 10 septembre.

10 septembre françois bayrou gouvernement intersyndicale manifestation
Publié le 9 septembre à 08h00 par Alexane
Besançon
Culture Politique

Rebondissement : Raphaël Enthoven maintenu au festival Livres dans la boucle

Le 4 septembre, Grand Besançon Métropole annonçait avoir retiré Raphaël Enthoven de la programmation du festival littéraire Livres dans la boucle prévu du 19 au 21 septembre 2025. Cette décision faisait suite à une prise de position du Parti communiste local, qui avait dénoncé certains propos de l’écrivain et philosophe sur Gaza publiés sur X. Mais ce lundi 8 septembre, la présidente de GBM, Anne Vignot, a finalement déclaré par voie de communiqué que Raphaël Enthoven serait maintenu dans la sélection du festival.

gaza livres dans la boucle livres dans la boucle 2025 raphael enthoven
Publié le 8 septembre à 15h41 par Alexane
Besançon
Politique

Déprogrammation de R. Enthoven de Livres dans la boucle : le RN réclame le retrait de la subvention régionale

Le groupe Rassemblement national (RN) au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a réagi à la décision de l’agglomération du Grand Besançon de déprogrammer l’écrivain et philosophe Raphaël Enthoven du festival Livres dans la boucle, prévu du 19 au 21 septembre.

conseil regional bourgogne franche-comté livres dans la boucle 2025 raphael enthoven rassemblement national
Publié le 8 septembre à 11h28 par Alexane
Doubs
Politique Société

Le sénateur Longeot met en garde sur les conséquences de l’extinction programmée de la 2G

Prévue dès 2026, l’extinction programmée de la 2G, puis de la 3G tracasse le Sénateur du Doubs Jean-François Longeot, président de l’aménagement du territoire et du développement durable au Sénat. Dans un communiqué du 4 septembre 2025, le sénateur se dit inquiet de "l’absence d’étude d’impact permettant d'anticiper les risques potentiels à très court terme de cette fermeture pour les citoyens et les territoires les plus vulnérables".

2G/3G jean-françois longeot sénateur
Publié le 8 septembre à 08h03 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Politique

Vote de confiance : les Jeunes Horizons du Doubs demandent à Dominique Voynet de ne pas voter contre

Dans une lettre ouverte adressée à la députée de la 2e circonscription du Doubs ce vendredi 5 septembre, soit trois jours avant le vote de confiance à l’Assemblée nationale, les Jeunes Horizons du département prennent position sur la situation politique nationale et appellent à la responsabilité.

dominique voynet françois bayrou horizons vote de confiance
Publié le 7 septembre à 12h00 par Alexane
Besançon
Politique

Le drapeau américain est bel bien hissé pour le 8 septembre à Besançon

À l’approche des commémorations de la Libération de Besançon, prévues le 8 septembre, Jean-Philippe Allenbach, président du Mouvement Franche-Comté, a adressé un mail à la maire de la ville concernant la présence du drapeau américain lors de la cérémonie. Anne Vignot a répondu.

8 septembre anne vignot drapeau états-unis libération seconde guerre mondiale
Publié le 6 septembre à 14h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Politique

Nouveau président de Bourgogne-Franche Comté, Jérôme Durain déjà dans la bataille anti-RN

A peine élu vendredi président de Bourgogne-Franche-Comté, le sénateur socialiste Jérôme Durain, coauteur de la loi contre le narcotrafic, a fait de "la sécurité, valeur de gauche" une des priorités de son mandat, se positionnant déjà dans la bataille des élections régionales de 2028 contre une extrême droite en pleine progression.

jerome durain rassemblement national region bourgogne franche-comte sécurité sénateur
Publié le 6 septembre à 10h21 par Alexane
Besançon
Politique Social

10 septembre : les syndicats demandent une journée “chômée et rémunérée” pour les agents à la maire de Besançon

Dans une lettre ouverte rendue publique ce vendredi 5 septembre, l’intersyndicale CFDT, CFTC, CGT, FO, SUD et UNSA interpelle la maire de Besançon au sujet du mouvement social prévu le 10 septembre pour lui demander une journée chômée et rémunérée pour tous les agents de la municipalité...

1
10 septembre anne vignot cfdt cgt fo intersyndicale sud unsa
Publié le 5 septembre à 18h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Politique

Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté : les nouveaux membres de la commission permanente

Suite à l’élection du nouveau président de la Région Bourgogne Franche-Comté, Jérôme Durain, ce vendredi 5 septembre à Dijon, une nouvelle commission permanente a été élue. Voici les noms des 33 conseillères et conseillers régionaux, membre de cette commission.

commission permanente europe écologie les verts jerome durain les républicains parti socialiste rassemblement national region bourgogne franche-comte
Publié le 5 septembre à 17h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Politique

Jérôme Durain, nouveau président de la Région Bourgogne Franche-Comté : les réactions

Élu avec 54 voix contre 17 pour Jean-Marie Sermier lors de l’assemblée plénière de ce vendredi 5 septembre 2025, Jérôme Durain succède à Marie-Guite Dufay à la tête de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Plusieurs élu(e)s et partis politiques ont d’ores et déjà réagi. 

jerome durain réactions region bourgogne franche-comte
Publié le 5 septembre à 14h02 par Elodie Retrouvey
Besançon
Culture Politique

Livres dans la Boucle : pour Raphaël Enthoven, “rien dans mes propos ne justifie la censure”

+ les réactions à Besançon • À la suite de l’annulation de la venue du philosophe Raphaël Enthoven au festival Livres dans la Boucle annoncée jeudi 4 septembre 2025 par Grand Besançon Métropole, de multiples réactions ont émané de différents politiques et associations à Besançon. L’auteur évincé a lui-même réagi sur son compte X.  

gaza livres dans la boucle réactions
Publié le 6 septembre à 17h13 par Elodie Retrouvey

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Le Grand Besançon recrute un.e concepteur.trice projeteur.euse
Infos Pratiques

Recherche appartement à Besançon pour le tournage d’un court-métrage
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°1

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 20.44
légère pluie
le 09/09 à 15h00
Vent
1.52 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
66 %
 