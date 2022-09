1.650 petits comtois courent sur les traces des grands à l'UTMJ Kids

L’objectif est autant de faire pratiquer du sport aux plus jeunes, au sein de leurs établissements scolaires ou clubs et associations sportives et de promouvoir les sports nature dans la région, que de fédérer les 900 communes du territoire autour de l’UTMJ. Depuis mai 2022, plusieurs écoles, collèges, lycées, associations et clubs sportifs ont organisé des épreuves au sein leur établissement, sur une demi-journée et actuellement, ce sont plus de 1600 enfants qui ont participé dans toute la région. Une dizaine d’établissements dans le Jura et le Doubs vont encore organiser des courses cette semaine, en réunissant chacun entre 50 à 200 enfants : Montlebon, Oye et Pallet, Fournet Luisans, Grand Combe Chateleu, Vaux et Chantegrue, Villers-le-Lac, Nozeroy...

Des courses finales le dimanche 2 octobre ouvertes à tous les enfants

Les courses finales auront lieu le dimanche 2 octobre sur le site d’arrivée de l’UTMJ à Métabief, comme et avec les champions de l’UTMJ : l’organisation organise 6 courses au total, avec une distance adaptée à l’âge des participants.

D’une part, les trois premiers de chaque course organisée par les établissements entre mai et septembre seront tous invités à participer à la finale de l’UTMJ Kids dans leur catégorie le 2 octobre sur le site de l’arrivée de l’UTMJ à Métabief, comme et avec les champions de l’UTMJ (speakeur, vidéo, médias, ambiance ...).

D’autre part, il est encore possible pour tous les enfants âgés de 6 à 17 ans de s’inscrire sur le site officiel.

6 courses organisées en fonction des catégories d’âges

Les distances et dénivelés tiennent compte de celles préconisées par la Fédération Française d’Athlétisme qui sont celles et ceux appliqués lors des courses finales à Métabief. 6 courses sont donc prévues pour un tarif compris entre 5€ et 12€ .

L’Écureuil (école d’athlétisme 1, année de naissance 2015-2016) : 500 m (1 tour) - D+ 20m

La Louve (école d’athlétisme 2, année de naissance 2013-2014) : 1 km (2 tours de 500m) - D+ 40m

La Milan Royal (poussins-U12, année de naissance 2011-2012) : 1,5 km (1 boucle de 1500m) - D+ 50m

Le Chamois (benjamins-U14, année de naissance 2019-2010) : 3 km (2 boucles de 1,5km) - D+ 100m

La Tétras (minimes-U16, année de naissance 2007-2008) : 4 km (3 boucles de 1,5km) - D+ 150m

La Mini Lynx (cadets-U18, année de naissance 2005-2006) : 8 km (2 boucles de 5 km) - D+ 300m

L’UTMJ Kids en chiffres

2e édition

6 épreuves

20 établissements participant en 2022

400 enfants sur les finales de 2021

1650 enfants participant dans les établissements en amont

Plus de 2000 enfants devraient être touchés au total

(Communiqué)