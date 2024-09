2.846 élèves de l’académie de Besançon aux Jeux paralympiques

En cette semaine de rentrée scolaire, des élèves du CM1 à la Terminale de l’académie de Besançon vont pouvoir assister aux Jeux Paralympiques grâce aux billets distribués dans le cadre de la billetterie populaire et du programme "Ma Classe aux Jeux", a-t on appris mercredi 4 septembre 2024.

Le programme "Ma Classe aux Jeux" a été piloté par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse qui a lancé en septembre 2023 un appel à candidatures : pour participer, les écoles et les établissements volontaires ont déposé leurs projets pédagogiques sur la thématique des Jeux correspondant aux différents projets nationaux impulsés par le ministère dans le cadre de l’année scolaire olympique et paralympique.

Ces billets distribués aux élèves ont permis de récompenser notamment les projets menés dans le cadre de l’année olympique et paralympique pour soutenir le développement quotidien de la pratique sportive à l’école et renforcer les objectifs d’inclusion, de santé et d’engagement citoyen attachés aux Jeux de Paris 2024.

Dans l’académie, 61 structures scolaires se déplaceront, à la journée, aux jeux paralympiques. Cela concerne 23 écoles, 34 collèges, 3 lycées, 1 EREA, pour un effectif global d’un peu plus de 2.800 élèves et accompagnateurs.

Afin de favoriser une mobilité plus durable, SNCF Voyageurs et le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse se mobilisent pour permettre aux élèves de l’académie de se rendre en Île-de-France en trains pour assister à des épreuves des Jeux paralympiques durant la semaine du 2 au 6 septembre. Près de 50 circulations ferroviaires SNCF Voyageurs depuis et vers les sept gares de Franche-Comté assureront le transport de plus de 2 200 élèves.

(Communiqué)