2 chefs, 4 mains pour le menu du 9 mai à Loiseau du Temps à Besançon

Loiseau du Temps s’est installé à Besançon il y a un peu plus de deux ans. Nous étions en avril 2023. Bien des événements se sont déroulés dans ce nouveau de lieu de gastronomie en deux ans et, aujourd’hui, le chef Alexandre Dutat, de Loiseau des Vignes, à Beaune s’est joint à Léo Pujol, chef de Loiseau du Temps, à Besançon pour concocter un délicieux dîner, un dîner gourmand.

Léo Pujol a été formé comme sous-chef auprès de Blanche Loiseau, qui préside aux destinées de ''Loiseau de France'' à Tokyo. Le Bisontin, désormais chef de l'établissement de renom, continue à célébrer le terroir régional avec convivialité et accessibilité pour tous.

''Léo Pujol aime cette cuisine bistrotière et gourmande, focalisée sur le produit. Dans sa cuisine, il célèbre et marie les terroirs de Bourgogne et de Franche-Comté, dont il a sélectionné les meilleurs producteurs locaux.