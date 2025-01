2025, “l’année de la paix” pour le général de la 1re Division Jean-Pierre Fagué

Le général Jean-Pierre Fagué est revenu dans un premier temps sur l’année 2024 et sur ce que le président Emmanuel Macron a appelé "le désordre du monde". L’année dernière ayant effectivement été marquée par "une redistribution de la puissance au détriment de l’Occident", un "retour du protectionnisme" rendu possible par un "affaiblissement des régulateurs de conflictualité", la "désagrégation de l’architecture de sécurité en Europe", "une compétition généralisée", le "retour de la rhétorique nucléaire" et du "protectionnisme", "le réarmement d’une partie du monde" ou encore le "dérèglement climatique".

Aussi, pour l’année 2025, le général s’est risqué à un pari ambitieux : "je vous propose de faire le pari que 2025 sera l’année de la paix en Ukraine et au Proche-Orient" a-t-il lancé.

L'année de la "transformation" pour la base de défense de Besançon

Le commandant de la base de défense de Besançon a confié que celle-ci allait être placée en 2025 sous le signe "de la transformation" et s'élargira vers Belfort afin de prendre ainsi "davantage de poids pour couvrir sensiblement toute la Bourgogne-Franche-Comté".

S’il reconnait que "le champ des possibles est extrêmement ouvert" pour l’année qui s’annonce, Jean-Pierre Fagué a assuré que "les armées continueront d’être attentives aux soubresauts du monde et se tiendront prêtes à protéger les concitoyens et concitoyennes et préserveront leurs intérêts et leur souveraineté partout où nos autorités le décideront".

Également délégué militaire départemental du Doubs, Jean Pierre Fagué a enfin confirmé que les armées continueront de s’investir à l’échelle départementale et bisontine en développant des initiatives vers "la jeunesse, vers l’entreprise, vers les collectivités territoriales".