210 nouveaux ingénieurs diplômés de Supmicrotech

Samedi 25 novembre 2023 à Besançon, les ingénieurs de la promotion 2023 de Supmicrotech ont reçu leur diplôme des mains du directeur, Pascal Vairac, en présence des équipes pédagogiques, du parrain de promotion, Alexandre Rigal également président du conseil d’administration de Supmicrotech, de Damien Tournier, président de l’UIMM Doubs et d’Olivier Mustiere, Président de Supmicrotech Alumni, l’association des anciens élèves.

Rite de passage obligé et symbole de la réussite de leurs études et du lien tissé avec l’école, la cérémonie de remise des diplômes de Supmicrotech est venue récompenser les efforts et l’investissement dont ont fait preuve les élèves au cours de leurs trois années d’études, afin d’obtenir leur diplôme d’ingénieur.

C’est donc devant un parterre de quelques 900 personnes que les 210 diplômés se sont succédés sur la scène de la salle de spectacles de Micropolis, vêtus des toges, écharpes et toques traditionnellement portées à cette occasion. Pour chacun, un petit mot ou une anecdote leur ont permis de se remémorer leurs années d’études à l’école.

Direction le monde de l'emploi

"Une nouvelle vie commence pour vous, ou peut-être a-t-elle déjà commencée sur le plan professionnel puisque la dernière enquête d’insertion nous indique que 7 diplômés Supmicrotech sur 10 ont trouvé un emploi avant même la fin de leurs études" n’a pas manqué de rappeler le directeur Pascal Vairac. "Le monde vous attend et compte sur vous" a conclu le directeur de Suprmicrotech.