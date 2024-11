240 lycéens attendus au rendez-vous des mathématiques à Besançon

Le Laboratoire de mathématiques de Besançon (LmB) et l'IREM de Franche-Comté organisent la journée de découverte de la recherche en mathématiques 2024 ce mercredi 20 novembre 2024.

La journée de découverte de la recherche en mathématiques est un événement phare des activités de diffusion menées au Laboratoire de mathématiques de Besançon.

Depuis sa création en 2011 cette journée vise à sensibiliser des lycéen(ne)s de la région Franche-Comté à la poursuite d’études supérieures scientifiques notamment en mathématiques. "C’est une manifestation de grande ampleur : nous accueillerons cette année 240 lycéen(ne)s de toute la région", nous est-il précisé.

Des ateliers, une conférence et une visite d'un labo…

La journée se déroule dans les locaux de l’UFR Sciences et Techniques de l’Université de Franche-Comté à Besançon.

Après leur accueil en milieu de matinée, les lycéens assisteront à une conférence grand public donnée par la mathématicienne Ariane Mézard intitulée "Mathématiques cinématographiques".

Ils participeront également à un atelier d'initiation à la recherche mathématique et visiteront l'un des dix laboratoires de recherche de l'UFR ST partenaires de l'évènement.

La journée se terminera sur un moment d'échange avec des étudiantes, étudiants, des chercheuses et chercheurs, autour d'une collation.

Enfin, les six bus ramèneront les lycéen(ne)s chez eux, à Belfort, Champagnole, Héricourt, Luxeuil, Montbéliard, Morez et Morteau.