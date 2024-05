3e Coupe du monde des jeunes bergers : la Bourgogne – Franche-Comté, hôte de la compétition

Le jeudi 30 mai 2024, les épreuves finales se joueront au pôle régional Ovin à Charolles, berceau de la race mouton Charollais. Pour cette dernière étape, les candidats devront être en capacité d’évaluer l’état corporel et sanitaire d’une brebis, et de poser une clôture électrique.

A l’occasion de cet évènement, dont les épreuves débuteront à 13h30, un salon agricole ovin se tiendra toute la journée à partir de 10h. Ce salon est co-organisé par Inn’Ovin et la Chambre régionale d’agriculture de Bourgogne – Franche-Comté. A la fin de la journée, une soirée festive est prévue, dans le but de faire découvrir les spécialités de la région.

Qui pour représenter la France ?

Pour obtenir le titre de meilleur jeune berger de France, plusieurs conditions sont à respecter. Les candidats doivent "avoir entre 18 et 26 ans et suivre une formation agricole ou être en activité depuis moins d’un an", précise le communiqué de presse. Pour représenter la France, ce sont les deux meilleurs berger et bergère des Ovinpiades nationales 2024, qui ont été choisi : Benoit Toutain et Iris Soucaze.