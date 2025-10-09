Jeudi 9 Octobre 2025
Besançon
Politique Société

"44 millions d’animaux tués" pour Besançon depuis 2020 : L214 appelle la maire à "stopper l’hémorragie"

Publié le 09/10/2025 - 15:22
Mis à jour le 09/10/2025 - 15:00

L’association de défense des animaux L214 se mobilise ce samedi 18 octobre à Besançon pour interpeller la maire, Anne Vignot, ainsi que les candidat(e)s aux élections municipales de 2026, sur la question de la consommation animale. L’organisation souhaite les inciter à s’engager concrètement en faveur d’une réduction de moitié du nombre d’animaux tués pour l’alimentation dans la ville.

© L214
© L214

Depuis le début du mandat municipal en 2020, 44 millions d’animaux auraient été tués pour la consommation alimentaire des habitants de Besançon. Selon L214, ”21.920 animaux sont tués chaque jour pour la ville depuis le début du mandat”, soit 20 animaux chaque minute. L’association illustre cette situation par une comparaison : ”Si on remplissait le Stade Léo-Lagrange aussi vite que l'on tue des animaux pour la consommation de Besançon, il faudrait seulement 8 heures et 40 minutes pour le remplir.”

Ces données seront présentées ce samedi à travers une action de sensibilisation place du 8 Septembre, de 10h30 à 13h00. Les bénévoles de L214 feront défiler en temps réel, à l’aide d’un ”compteur humain”, le nombre d’animaux tués pour nourrir la ville depuis le début du mandat d’Anne Vignot.

Une mobilisation pour les municipales de 2026

Cette action s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale ”Le Sauvetage du siècle”, initiée par L214. L’objectif : encourager les maires et candidats aux prochaines élections municipales à signer une charte d’engagement visant à réduire de moitié le nombre d’animaux tués pour la consommation alimentaire.

L’association rappelle qu’”à l’heure où 65 % des Français estiment que réduire de moitié le nombre d'animaux tués pour l'alimentation est un objectif pertinent et souhaitable”, les élus locaux ont un rôle majeur à jouer. D’après ses estimations, la maire de Besançon pourrait contribuer à épargner jusqu’à 4,1 millions d’animaux par an si des mesures adaptées étaient mises en place.

Des mesures concrètes proposées

La charte du Sauvetage du siècle présente plusieurs pistes d’action à destination des collectivités locales. Parmi elles, ”l’instauration d’une option végétarienne quotidienne dans les cantines scolaires” ou encore ”la création d’un objectif d’exclusion des produits issus de l’élevage intensif pour les achats publics”.

Ces engagements se veulent, selon L214, ”atteignables” et compatibles avec les politiques locales de transition écologique.

Un appel direct à la maire de Besançon

Pour Mila Sanchez, chargée de campagnes à L214, la situation impose une réaction rapide des responsables locaux : ”à chaque instant, le nombre d’animaux tués pour l’alimentation des habitants de Besançon continue d’augmenter. Face à cette hécatombe, les élus locaux disposent d’un pouvoir décisif. Anne Vignot a des leviers puissants à sa disposition pour contribuer à atteindre une réduction de 50 % du nombre d'animaux tués pour l'alimentation de la ville.”

Elle ajoute qu’”avec un tel objectif, elle pourrait contribuer à épargner 25 millions d’animaux sur les six prochaines années ! C’est précisément ce que propose L214 avec la charte du Sauvetage du siècle : nous appelons la maire à s’engager sans plus attendre en la signant !"

Une action symbolique, un enjeu politique

À travers cette mobilisation, L214 souhaite replacer la cause animale au cœur du débat municipal. En appelant Anne Vignot et les futurs candidats à s’engager pour une réduction massive de la consommation de produits d’origine animale, l’association entend faire de la protection des animaux un enjeu politique local majeur.

Publié le 9 octobre à 15h22 par Alexane
"44 millions d'animaux tués" pour Besançon depuis 2020 : L214 appelle la maire à "stopper l'hémorragie"

