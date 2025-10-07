80 ans de la Sécurité sociale : “sans l’Urssaf, pas de financement de la protection sociale”

À l’occasion des 80 ans de la Sécurité sociale, l’Urssaf Franche-Comté a installé un stand éphémère aux couleurs de la protection sociale ce mardi 7 octobre 2025, place du 8 Septembre à Besançon. L’occasion de rappeler quels sont les organismes qui oeuvrent pour la sécurité sociale et de casser quelques idées reçues.

Quand on parle sécurité sociale, on ne pense pas en priorité à l’Urssaf. Pourtant, au même titre que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) et la Caisse d’allocations familiales (Caf), l’Urssaf est bien l’un des organismes qui composent la sécurité sociale.

Connu principalement pour son statut de contrôleur, l’Urssaf Franche-Comté s’est installée au coeur de Besançon ce mardi de 11h à 19h pour rappeler avant tout sa première mission, bien souvent méconnue du grand public : assurer le financement de la sécurité sociale. Le rôle premier de l’Urssaf c’est donc "la collecte des cotisations sociales et la redistribution via les CPAM, la Carsat et la Caf" a ainsi rappelé la directrice régionale Isabelle Spagnol.

L’organisme assure également des missions d’accompagnement à la création d’entreprise ou encore en cas de difficultés de paiement, mais propose aussi du conseil juridique.

Un quiz pour répartir les cotisations

En plus de célébrer les 80 ans de la Sécurité sociale, l’Ursaff s’est également donnée pour mission ce mardi de mieux faire connaître ses activités en proposant notamment aux visiteurs un petit quizz destiné à faire un peu de pédagogie et gommer les idées reçues sur les cotisations et contributions sociales. Sur 100€ de collectés, les passants sont ainsi invités à répartir les cotisations. Si on sait d’ordinaire, "ce que l’on nous prend", il est aussi intéressant "de savoir où ça va" souligne la responsable communication de l’Urssaf, Anissa Mabed qui rappelle que "le principe de la sécurité sociale c’est que l’on participe en fonction de nos revenus mais que l’on reçoit selon nos besoins".

Il est donc important pour la directrice régionale "de réexpliquer comment fonctionne notre système de protection sociale solidaire". Ainsi, sur 100€ récoltés, 38€ sont affectés à la maladie/santé, 29€ aux retraites, 9€ à la famille, 7€ au chômage etc. Sur son stand, l’Urssaf propose ainsi de découvrir ou redécouvrir l’importance de la sécurité sociale dans leur quotidien et son rôle dans la cohésion nationale. "On assure un rôle tout à fait essentiel puisque sans Urssaf, pas de financement de la protection sociale", a encore souligné la directrice.

Fraude : 6,3 millions d'euros détecté en 2024 en Franche-Comté

En tant que contrôleur, il est également important de rappeler que, "la fraude constitue un manque à gagner direct pour les droits sociaux des salariés". Son montant est difficile à évaluer, la fraude étant, par définition, difficile à détecter. Mais en 2024, ce sont plus de 6,3 millions d’euros de redressement qui ont été notifiés aux entreprises en 2024 en Franche-Comté…

"La Sécurité sociale fait partie du patrimoine collectif des Français. En célébrant ses 80 ans dans l’espace public, nous voulons rappeler combien elle reste essentielle à notre vie en société", a conclu Isabelle Spagnol.